Могерини: ЕС не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе

6 декабря 2019 21:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Европейский Союз (ЕС) не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ответе Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини на вопрос, озвученный членом Европарламента от Болгарии Илхана Кючюка по поводу так называемых «выборов», проведенных на оккупированных Арменией территориях Азербайджана в сентябре этого года.

«В декларациях саммита Восточного партнерства четко говорится, что Европейский союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров, включая Азербайджан. Точно так же Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе. Такие процедуры не могут нанести ущерб определению будущего статуса Нагорного Карабаха или повлиять на переговорный процесс»,- говорится в ответе.

Как отмечается, ЕС продолжает поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе.

Могерини с 1 декабря перестала занимать пост главы европейской дипломатии.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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