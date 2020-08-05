Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти

Нагорно-карабахский конфликт 5 августа 2020 19:27 (UTC+04:00)
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент), член азербайджанской делегации в ПАСЕ Кенуль Нуруллаева в своей статье, опубликованной в европейской прессе, акцентирует внимание на преступлениях, совершенных армянами на почве ненависти во время мирных протестов азербайджанцев, проживающих в США и Европе. В качестве основной причины для проведения мирных акций азербайджанцами, живущими за рубежом, приводится тот факт, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

" Армения пытается уйти от ответственности, обвиняя Азербайджан в этой провокации, но очевидно что Баку не имеет военных целей для совершения подобного нападения на Товузском участке международно признанной государственной границы с Арменией, в регионе, который имеет большое стратегическое значение для Азербайджана. Следует подчеркнуть важность энергетических и транспортных проектов, соединяющих Азербайджан с Европой, в частности, нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, проходящих через территорию Товузского района", - говорится в статье.

Также в статье подчеркивается, что Баку всегда поддерживал мирное урегулирование азербайджано-армянского конфликта и демонстрировал конструктивный подход к мирному процессу под сопредседательством США, Франции и России. При этом противная сторона вовсе не демонстрирует такую конструктивность. Нарушителями правопорядка во время мирных акций протеста за рубежом были представители армянской диаспоры.

"После совершенной на границе провокации армяне напали на здания дипломатических представительств Азербайджана за рубежом. Некоторые из этих провокаций имели место в США. На воротах посольства Азербайджана в Вашингтоне 21 июля неизвестными лицами был закреплен баннер с антиазербайджанскими лозунгами, и это было продемонстрировано армянскими медиа и прессой. Очередная провокация и нападение были осуществлены в Лос-Анджелесе, где группа армян окружила здание Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе. Они напали на членов азербайджанской общины, которые проводили мирную акцию, и нанесли телесные повреждения различной степени тяжести семи азербайджанцам, в том числе одной женщине. Полиция Лос-Анджелеса помимо нападений, также возбудила уголовное дело за преступления на почве ненависти. Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, который был вызван в МИД Азербайджана в связи с инцидентом, подчеркнул, что нападение не имело никаких оснований. Посол добавил, что, США поддерживают право на свободу слова, однако такие действия армян совершенно неприемлемы. Также 22 июля армяне, проживающие в Бельгии, провели демонстрацию перед посольством Азербайджана в Брюсселе и представительством при Европейском союзе. Армяне атаковали здание, забросав его камнями, острыми предметами и пиротехническими изделиями , ранив при этом шестерых граждан Азербайджана, а также сотрудника европейского бюро REAL TV. Помимо повреждения здания и автомобиля, принадлежащего одному из членов азербайджанской общины, была предпринята попытка нападения на район проживания семей дипломатов", - подчеркивается в статье.

Кенуль Нуруллаева в своей статье, в частности, обращает внимание на то, что армянская молодежь, участвовавшая в акциях протеста, была в одежде с изображением символики террористической организации - АСАЛА, и вспоминает кровавую историю террористической организации.

"Большинство армян, принимавших участие в акции протеста, составляли молодые люди, одетые в форму с надписью "АСАЛА" и соответствующей символикой (Армянская секретная армия освобождения Армении). Основанная в 1975 году АСАЛА действовала на Ближнем Востоке и в Европе. США включили АСАЛА в список террористических организаций. Кстати, бельгийская полиция также задержала нескольких армян, говорится в статье.

Австралийской федеральной полицией 24 июля предотвращено запланированное нападение на посольство Азербайджана в Австралии", - отмечается в ней.

Далее подчеркивается, что Армения демонстрирует аналогичную агрессию и деструктивность на улицах Европы и США, и на мирных переговорах и на границе.

"К сожалению, никаких результатов в мирных переговорах пока не достигнуто. После принятия четырех резолюций Совета Безопасности ООН, а также объявлением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, в результате нападений Армении были убиты или ранены свыше 850 азербайджанских военнослужащих. В целом погибло 20 тысяч человек, 50 тысяч стали инвалидами, во время конфликта более 6000 граждан Азербайджана пропали без вести, были взяты в заложники. Однако Азербайджан в ответ на призывы Евросоюза и других международных организаций в целях укрепления гуманитарных связей готов сотрудничать с Арменией в той или иной форме, если она откажется от своей оккупационной политики", - подчеркивается в статье.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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