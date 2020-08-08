Преступления армян против азербайджанцев на почве ненависти освещаются в хорватской прессе

Нагорно-карабахский конфликт 8 августа 2020 14:51 (UTC+04:00)
Преступления армян против азербайджанцев на почве ненависти освещаются в хорватской прессе

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент), глава Рабочей группы по междпарламентским связям Азербайджан-Хорватия Кенуль Нуруллаева через хорватскую прессу обратила внимание международной общественности на оккупационную политику Армении и преступления, совершенные членами армянской диаспоры против наших соотечественников на почве ненависти.

Как сообщает в субботу Trend, в статье отмечается, что Азербайджан всегда поддерживал мирный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права и демонстрирует конструктивный подход в переговорном процессе при сопредседательстве США, Франции и России. Официальный Баку справедливо ожидает такой же конструктивности от противной стороны. Но это ожидание пока не дало результатов. И в ходе мирных акций протеста за рубежом общественный порядок нарушили именно представители армянской диаспоры.

"После совершенной на границе провокации армяне напали на здания дипломатических представительств Азербайджана за рубежом. Некоторые из этих провокаций имели место в США".

Очередная провокация и нападение были осуществлены в Лос-Анджелесе, где группа армян окружила здание Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе. Они напали на членов азербайджанской общины, которые проводили мирную акцию, и нанесли телесные повреждения различной степени тяжести семи азербайджанцам, в том числе одной женщине. Городская полиция подтвердила, что во время этих событий на азербайджанцев напали именно армяне. Помимо этого, в связи с инцидентом полиция сообщила, что уголовное дело будет возбуждено не только по статье "нанесение телесных повреждений", а по более серьезной статье - преступление на почве ненависти", - говорится в статье.

Отмечается, что посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, который был вызван в МИД Азербайджана в связи с инцидентом, подчеркнул недопустимость оправдания нападения совершенного на азербайджанцев намного превосходящими их в численности армянами. Посол Литценбергер отметил, что его стране поддерживают право на свободу слова, однако такие действия армян совершенно неприемлемы. В статье также подчеркивается, что 22 июля армяне, проживающие в Бельгии, также провели агрессивную демонстрацию перед посольством Азербайджана в Брюсселе и представительством при Европейском союзе. В результате атак армян, которые забросали здание посольства камнями, острыми предметами и пиротехническими изделиями, были ранены шестеро представителей азербайджанской диаспоры, а также один журналист. Помимо повреждения здания и автомобиля, принадлежащего одному из членов азербайджанской общины, была предпринята попытка нападения на район проживания семей дипломатов.

Нуруллаева отметила, что как на мирных переговорах и на границе, Армения демонстрирует аналогичную агрессию и деструктивность на улицах Европы и США.

"К сожалению, именно из-за деструктивной позиции Армении никаких результатов в мирных переговорах пока не достигнуто. Следует вспомнить, что после принятия четырех резолюций Совета Безопасности ООН, а также объявления режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, в результате нападений Армении были убиты и ранены около 900 азербайджанских военнослужащих. В целом погибло 20 тысяч наших соотечественников, 50 тысяч стали инвалидами, во время конфликта более 6000 граждан Азербайджана пропали без вести, были взяты в заложники. Свыше миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих земель и стали беженцами и вынужденными переселенцами", - говорится в статье.

В завершение подчеркивается, что необходимо усилить давление на Армению, чтобы она отказалась от оккупационной политики, преступления на почве ненависти должны сменить усилия для укрепления мира и атмосферы доверия. В этом процессе активность должны проявлять сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Со статьей можно ознакомиться по следующей ссылке:

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Более 600 автомобилей было экспортировано из России в Туркменистан
Более 600 автомобилей было экспортировано из России в Туркменистан
Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%
Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%
Loading Bars
Лента новостей
Госагентство занятости Азербайджана приступит к подготовке специалистов с международным сертификатом Общество 15:07
Ассоциация страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на рынок страхования недвижимости Финансы 15:00
Иран наращивает производство пропилена Бизнес 15:00
Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн Транспорт 15:00
Франция становится основным поставщиком натурального сливочного масла в Узбекистан Бизнес 15:00
В Аджарии появятся новые туристические объекты Грузия 15:00
Шахбаз Мурадов удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана" - Распоряжение Политика 14:58
Уровень Каспия снижается с 2006 года - нацслужба гидрометеорологии Азербайджана Общество 14:56
Преступления армян против азербайджанцев на почве ненависти освещаются в хорватской прессе Нагорно-карабахский конфликт 14:51
В последнее время в Азербайджане вновь активизировались мошенники-продавцы лекарств вне аптечной сети - эксперт Общество 14:48
ВОЗ объявила в соцсетях неделю ношения масок Общество 14:30
В Азербайджане для поддержки местного производства планируются изменения в законодательстве Бизнес 14:25
Арендные цены загородных домов в Баку и регионах остаются высокими Общество 14:25
В Азербайджане направлено в суд уголовное дело в отношении лица, нарушившего трудовое законодательство Общество 14:12
Минэнерго: В июле Азербайджан ежедневно добывал более 550 тыс. сырой нефти Энергетика 13:58
Выделены средства на строительство школ модульного типа в Азербайджане - Распоряжение Политика 13:53
Идут работы по газификации населенных пунктов Лебапского региона Туркменистана Энергетика 13:48
Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном: один тупик и два выхода Политика 13:39
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 13:38
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 13:29
Минобразования Азербайджана: Подготовке конкурентоспособных кадров следует уделять особое внимание Общество 13:25
Туркменистан и ВОЗ рассмотрели меры для борьбы с коронавирусом Туркменистан 13:12
Вопрос открытия мечетей в Азербайджане пока не обсуждается — помощник Президента Азербайджана Общество 13:08
Помощник Президента: Учреждение Азербайджанского инвестиционного холдинга - большой шаг Политика 13:07
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии Грузия 13:00
TƏBİB: Большинство погибших медработников - это сотрудники скорой помощи Общество 12:50
Туркменистан и Германия объединят усилия для продолжения сотрудничества в рамках международных организаций Бизнес 12:44
Казахстанская горнорудная компания закупит подстанции Тендеры 12:38
В Туркменистане ведется реконструкция систем газоснабжения Энергетика 12:37
TƏBİB: Азербайджан шире изучает опыт стран, в которых число инфицированных велико Общество 12:37
Протестующие в Болгарии блокировали центр Софии палаточными городками Другие страны 12:33
TƏBİB: Прибытие зарубежных врачей в Азербайджан организуется на основании межгосударственных договоренностей Общество 12:27
Иран лидирует в производстве оборудования для профилактики и лечения коронавируса Иран 12:24
Улица Бакинская, 77, где всегда живет Юлий Гусман: Второго такого места на земле не существует! Социум 12:22
Если человек не снимает с банковской карты сумму соцпомощи, значит он в ней не нуждается - Шахмар Мовсумов Экономика 12:21
Правительство Азербайджана окажет поддержку предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры Экономика 12:17
Казахстанский грузоперевозчик объявил тендер по ремонту оборудования Тендеры 12:13
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет услуги по проектированию Тендеры 12:11
Текущая эпидемситуация в Азербайджане не позволяет проводить свадебные торжества Общество 12:08
Полеты будут возобновлены и в других направлениях — помощник Президента Азербайджана Транспорт 12:06
На сегодня открытие метро не обсуждается - Помощник Президента Азербайджана Общество 12:05
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по технадзору Тендеры 12:01
Драгметаллы в Азербайджане подорожали (ОБЗОР) Финансы 11:58
Помощник Президента Азербайджана о возобновлении занятий в школах Общество 11:50
Почтовый оператор Казахстана закупит автозапчасти Тендеры 11:48
Помощник Президента Азербайджана: Рост скученности людей может привести к повторному введению ограничений Общество 11:47
Обсуждается возобновление в Азербайджане деятельности объектов общепита на открытых площадках Общество 11:45
Правительство Азербайджана принимает меры по оживлению бизнеса - замминистра экономики Экономика 11:44
Народные артисты Азербайджана откроют сезон в Большом театре России Культура 11:37
Помощник Президента Азербайджана: Нет такой страны, в которой коронавирус не продолжался бы Общество 11:35
Кестутис Янкаускас: Посещая пляжи, нужно пользоваться всеми защитными средствами, соблюдать дистанцию (ФОТО) Общество 11:35
Опреснение морской воды поможет разрешить проблему нехватки воды в Азербайджане (ФОТО) Экономика 11:25
В Азербайджане со следующей недели откроются непродовольственные магазины и будут смягчены другие ограничения - помощник Президента Общество 11:24
Android лидирует на рынке операционных систем Азербайджана ИКТ 11:19
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 11:17
Цена на евро перешла отметку в 2 маната (ОБЗОР) Финансы 11:16
Американский эксперт: Разработка рудника Амулсар армянами вызывает колоссальное загрязнение пресноводных ресурсов Кавказа Политика 11:08
В Азербайджане большое внимание уделяется усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны - депутат Общество 11:03
Оперативный штаб Азербайджана провел брифинг в связи со смягчением карантина (ФОТО) Общество 11:01
LOT Polish Airlines выполнит чартерный рейс Варшава-Тбилиси-Варшава Грузия 11:00
Две трети операций на Бакинской фондовой бирже осуществляется одной компанией Финансы 11:00
Арье Гут: Популяризация фашизма стала в Армении интегральной частью государственной политики Политика 10:48
В Азербайджане будут возобновлены операции по трансплантации почек Общество 10:15
На пляже в Бузовна прошел субботник (ФОТО) Общество 10:05
Азербайджанские профессора за рубежом: Карабахский вопрос - вопрос мужества, чести и национальной гордости Политика 09:57
В Азербайджане объявлен конкурс кандидатов на работу в группах SABAH Общество 09:56
Такого еще не было - Ильхам Назаров исполнил весь вокальный цикл "Лебединая песня" (ФОТО) Культура 09:54
Производство риса в Казахстане увеличилось на 81,2% – Минсельхоз Казахстан 09:43
ВС Армении в течение суток 35 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу Транспорт 09:11
Оглашено число предприятий, получивших в иранском Хорасан-Резави лицензию на эксплуатацию Экономика 09:05
Больше половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлось на госбумаги Финансы 09:00
Футболист "Барселоны" Коутиньо может перейти в "Арсенал" Спорт 08:54
Казахстану следует уделить внимание поискам новых месторождений подземных вод как стратегического резерва Бизнес 08:44
Власти Маврикия ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов В мире 08:41
Грузоперевозки по маршруту Азербайджан-Беларусь увеличились Транспорт 08:19
В Иране объявили, что 97% лекарств производится внутри страны Иран 08:05
Первому каналу Грузии присвоено право на осуществление программы профессиональной подготовки видеооператоров Грузия 07:48
907 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:34
В Турции произошло еще одно землетрясение Турция 07:00
В Южной Корее четыре человека погибли в результате оползня Другие страны 06:31
В Ливане зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений коронавирусом Арабские страны 05:50
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-западе Китая Другие страны 05:15
Мексиканский миллиардер Карлос Слим поможет восстановить порт Бейрута Другие страны 05:00
SpaceX получила контракт на $316 млн от Пентагона на проведение запусков в 2022-2027 годах США 04:07
Прокуратура Парагвая не стала просить реальный срок для Роналдиньо В мире 03:28
Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 1 млн Другие страны 02:51
Трамп намерен принять участие в международной конференции помощи Ливану США 02:19
"Лион" прошел "Ювентус" в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на дубль Роналду Спорт 01:54
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:37
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт 01:18
Число погибших при жесткой посадке в Индии достигло 20 (Обновлено) Другие страны 01:12
Сделки по корпоративным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже выросли Финансы 01:00
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6 Турция 00:56
В Иране открыли 3 крупных и национальных проекта министерства нефти Иран 00:25
Минобороны Азербайджана: Саргсян лицемерно отрицает реальные факты об апрельских боях Политика 00:10
Более 278 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:10
Кинзингер: для Грузии настало время стать полноправным членом НАТО Грузия 7 августа 23:59
В Азербайджане будет разрешено проведение спортивных соревнований Общество 7 августа 23:52
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 7 августа 23:41
Все новости