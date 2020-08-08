Преступления армян против азербайджанцев на почве ненависти освещаются в хорватской прессе

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент), глава Рабочей группы по междпарламентским связям Азербайджан-Хорватия Кенуль Нуруллаева через хорватскую прессу обратила внимание международной общественности на оккупационную политику Армении и преступления, совершенные членами армянской диаспоры против наших соотечественников на почве ненависти.

Как сообщает в субботу Trend, в статье отмечается, что Азербайджан всегда поддерживал мирный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права и демонстрирует конструктивный подход в переговорном процессе при сопредседательстве США, Франции и России. Официальный Баку справедливо ожидает такой же конструктивности от противной стороны. Но это ожидание пока не дало результатов. И в ходе мирных акций протеста за рубежом общественный порядок нарушили именно представители армянской диаспоры.

"После совершенной на границе провокации армяне напали на здания дипломатических представительств Азербайджана за рубежом. Некоторые из этих провокаций имели место в США".

Очередная провокация и нападение были осуществлены в Лос-Анджелесе, где группа армян окружила здание Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе. Они напали на членов азербайджанской общины, которые проводили мирную акцию, и нанесли телесные повреждения различной степени тяжести семи азербайджанцам, в том числе одной женщине. Городская полиция подтвердила, что во время этих событий на азербайджанцев напали именно армяне. Помимо этого, в связи с инцидентом полиция сообщила, что уголовное дело будет возбуждено не только по статье "нанесение телесных повреждений", а по более серьезной статье - преступление на почве ненависти", - говорится в статье.

Отмечается, что посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, который был вызван в МИД Азербайджана в связи с инцидентом, подчеркнул недопустимость оправдания нападения совершенного на азербайджанцев намного превосходящими их в численности армянами. Посол Литценбергер отметил, что его стране поддерживают право на свободу слова, однако такие действия армян совершенно неприемлемы. В статье также подчеркивается, что 22 июля армяне, проживающие в Бельгии, также провели агрессивную демонстрацию перед посольством Азербайджана в Брюсселе и представительством при Европейском союзе. В результате атак армян, которые забросали здание посольства камнями, острыми предметами и пиротехническими изделиями, были ранены шестеро представителей азербайджанской диаспоры, а также один журналист. Помимо повреждения здания и автомобиля, принадлежащего одному из членов азербайджанской общины, была предпринята попытка нападения на район проживания семей дипломатов.

Нуруллаева отметила, что как на мирных переговорах и на границе, Армения демонстрирует аналогичную агрессию и деструктивность на улицах Европы и США.

"К сожалению, именно из-за деструктивной позиции Армении никаких результатов в мирных переговорах пока не достигнуто. Следует вспомнить, что после принятия четырех резолюций Совета Безопасности ООН, а также объявления режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, в результате нападений Армении были убиты и ранены около 900 азербайджанских военнослужащих. В целом погибло 20 тысяч наших соотечественников, 50 тысяч стали инвалидами, во время конфликта более 6000 граждан Азербайджана пропали без вести, были взяты в заложники. Свыше миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих земель и стали беженцами и вынужденными переселенцами", - говорится в статье.

В завершение подчеркивается, что необходимо усилить давление на Армению, чтобы она отказалась от оккупационной политики, преступления на почве ненависти должны сменить усилия для укрепления мира и атмосферы доверия. В этом процессе активность должны проявлять сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

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Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)