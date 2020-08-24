Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат

БАКУ /Trend/ - Ни для кого не секрет, что Азербайджан страдает от армянской агрессии. Уже все мировое сообщество видит, что страна-оккупант Армения грубо нарушает нормы международного права, в результате политики этнической чистки более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Разумеется, урегулирование конфликта должно основываться на нормах и принципах международного права, резолюциях Совета безопасности ООН. В 1993 году были приняты четыре резолюции Совбеза ООН, требующие безоговорочного и немедленного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Однако, Армения, игнорируя нормы международного права, не прекращает свою оккупационную политику, напротив, осуществляет на захваченных азербайджанских землях политику незаконного заселения. Тот факт, что страна-оккупант не намеревается освободить оккупированные территории, продолжающаяся оккупация Нагорного Карабаха, а также семи прилегающих районов представляют серьезную угрозу для региональной безопасности.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

Он отметил, что подразделения вооруженных сил Армении продолжают ежедневно нарушать режим прекращения огня, подвергают обстрелу различные территории Азербайджана с использованием крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок.

"С одной стороны, Россия, будучи членом Минской группы ОБСЕ, продолжает поставлять оружие в Армению. Страна-оккупант Армения, за счет полученного у России вооружения, создает серьезные препятствия к достижению мира, укреплению безопасности в регионе. С другой стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд" сказал, что Россия, совместно с партнерами по Минской группе ОБСЕ, работает над скорейшим возобновлением переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отметил Гамзаев.

Он подчеркнул, что за это время российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Игорь Попов имел прямые контакты с руководством внешнеполитических ведомств двух стран.

"Позиция Сергея Лаврова, который сказал, что "в результате и при активном посредничестве России, хотя и не с первой попытки, 16 июля было достигнуто прекращение огня", предельно ясна. Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны на фоне союзнического соглашения с Арменией, которая около 30 лет держит под военной оккупацией международно признанные территории Азербайджана, а также того факта, что после прекращения столкновений на армяно-азербайджанской границе с 17 июля транспортировки грузов военного назначения из России в Армению обрели интенсивный характер", - добавил Нагиф Гамзаев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев.)