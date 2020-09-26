ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок

Нагорно-карабахский конфликт 26 сентября 2020 10:02 (UTC+04:00)
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 48 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных в селах Паравакар, Неркин Кармирахбур, Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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