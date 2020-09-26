ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 48 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Неркин Кармирахбур, Айгепар, Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и в селе Джил Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.