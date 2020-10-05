Последние кадры из обстреливаемой Арменией Гянджи (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 5 октября 2020 14:23 (UTC+04:00)
Последние кадры из обстреливаемой Арменией Гянджи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы продолжают обстреливать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В данный момент армянская армия подвергает артиллерийскому обстрелу город Гянджу, в результате которого нанесен серьезный ущерб домам и гражданским объектам.

Представляем новые кадры из Гянджи.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

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