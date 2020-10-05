БАКУ/ Trend/ - Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили нагорно-карабахский конфликт, сообщает в понедельник Trend.

Во встрече министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкаре обсуждался нагорно-карабахский конфликт.

Чавушоглу отметил, что Турция еще раз заявила, что будет поддерживать Азербайджан: «Позиция Турции по нагорно-карабахскому конфликту остается неизменной».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )