Это наша земля и мы ее хотим освободить — народный артист Александр Шаровский (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский в интервью Trend отметил единство граждан всей страны, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, выразив уверенность в окончательной победе над армянскими агрессорами.

"Наш народ един как никогда и ведет Отечественную войну, за свою Родину, за Азербайджан независимо от нации и вероисповедания", - сказал Александр Шаровский.

По его словам, имена представителей многих народов и национальностей вписаны в историю Азербайджана, среди которых Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, еврей по национальности. Они покоятся на "Аллее шехидов".

"Я убежден, что и сейчас появятся герои, которые независимо от национальности, фамилии, происхождения, веры будут с честью нести знамя Азербайджана. И это знамя будет водружено на Карабахской земле, в Шуше, куда я хочу повезти свой театр, молодых актеров на гастроли. Это наша земля и мы хотим освободить ее. Кстати, моя супруга русская, (ред. народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская) и для нее эта земля родная, как и для меня – еврея", - сказал Александр Шаровский.

Народный артист высоко отозвался об уровне профессионализма и справедливой позиции известного российского политолога, журналиста, телеведущего и общественного деятеля Максима Шевченко.

"Максим Шевченко относится к тому разряду журналистов, которые говорят правду. Он человек справедливый и я смотрю все его выступления. С первых дней он занял справедливую позицию и достойно представляет журналистскую братию, честную и неподкупную. Я благодарю его от своего имени и имени нашей страны. Наше дело правое и победа будет за нами!", - сказал Александр Шаровский.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)