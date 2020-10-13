Сопредседатели МГ ОБСЕ работают по вопросам политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью достижения переговорного решения

БАКУ /Trend/ - После переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сопредседатели Минской группы ОБСЕ работают со сторонами по существенным вопросам процесса политического урегулирования в Нагорном Карабахе с целью достижения переговорного решения, сообщает Trend со ссылкой на ОБСЕ.

«Сопредседатели с тревогой отмечают продолжающееся насилие в рамках нагорно-карабахского конфликта. Сопредседатели призывают предпринять незамедлительные шаги для полного выполнения обязательств сторон в рамках гуманитарного режима прекращения огня, чтобы предотвратить катастрофические последствия для региона», - говорится в заявлении.

«Сопредседатели повторяют, что жертвы среди гражданского населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять необходимые меры по соблюдению режима гуманитарного прекращения огня, чтобы обеспечить обмен останками погибших, военнопленными и задержанными лицами, а также призывают стороны срочно согласовать механизм контроля режима прекращения огня», - говорится в заявлении.

(Автор: Наргиз Садыхова)