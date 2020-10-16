Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Обнародован список погибших армянских военнослужащих в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана по данным на 16 октября, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
В нем 29 фамилий:
Варданян Овик Арменович, 1996 г.р.
Григорян Акоп Альбертович, 2000 г.р.
Степанян Мгер Теликович, 1969 г.р.
Айрапетян Вардан Хачикович, 1987 г.р.
Мартиросян Карен Джоникович, 1997 г.р.
Карапетян Гор Айказович, 1994 г.р.
Галстян Арман Арменович, 2000 г.р.
Закарян Тигран Ваганович, 1988 г.р.
Африкян Ваагн Ваникович, 1984 г.р.
Балбабян Сергей Павлович, 1982 г.р.
Исаханян Гор Артушевич, 1985 г.р.
Оганян Сасун Сережаевич, 1974 г.р.
Киракосян Рубен Рафаэлович, 1982 г.р.
Петросян Геворк Ашикович, 1992 г.р.
Ераносян Карен Джоникович, 1991 г.р.
Игитян Ованнес Вараздатович, 1987 г.р.
Мкртчян Ара Макарович, 1992 г.р.
Хечоян Давид Эдикович, 1993 г.р.
Арзуманян Арен Овикович, 2000 г.р.
Резервист Арутюнян Гнел Рубикович, 1977 г.р.
Резервист Бабаханян Микаэл Камоевич, 1997 г.р.
Абраамян Арам Грачикович, 1981 г.р.
Сагумян Варужан Арманович, 2002 г.р.
Искандарян Сергей Варданович, 2001 г.р.
Багдасарян Эдгар Шагенович, 2001 г.р
Габриелян Гнел Карапетович, 2001 г.р.
Сардарян Овик Грайрович, 2001 г.р.
Арутюнян Тигран Норайрович, 2000 г.р.
Отарян Геворк Варданович 1999 г.р.
Общее число погибших армянских военнослужащих составило 633.