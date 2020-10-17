МИД: Армения не заинтересована в политическом решении нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Попытки министра иностранных дел Армении обвинить Азербайджан и Турцию в обострении ситуации в регионе во время брифинга с главой МИД Греции являются еще одним ярким примером лицемерной политики агрессии Армении против Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Хотелось бы напомнить главе МИД Армении, что Вооруженные силы Азербайджана, исходя из права на самооборону, защищают гражданское население Азербайджана и осуществляют контрнаступательные меры на суверенной территории Азербайджана. Армянские вооруженные силы стремятся усилить результаты оккупационной политики Армении, поддерживая свое незаконное присутствие в Азербайджане в течение почти 30 лет", - сказали в министерстве.

В МИД Азербайджана отметили, что новая агрессия Армении против Азербайджана и продолжающиеся целенаправленные нападения на азербайджанское гражданское население, грубые нарушения режима гуманитарного прекращения огня, а также ракетные обстрелы азербайджанских городов вдали от зоны конфликта, приведшие к серьезным жертвам среди гражданского населения, ясно демонстрируют, что Армения не заинтересована в политическом решении нагорно-карабахского конфликта, наоборот, пытается вовлечь в конфликт третьи стороны.

"Другого объяснения обстрела азербайджанских городов Арменией со своей территории нет.

Крайне прискорбно, что Армения вместо того, чтобы уважать нормы и принципы международного права, особенно неприкосновенность международно признанных границ, и выполнять требования резолюций Совета Безопасности ООН о полном и безоговорочном выводе оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана, прибегла к новой агрессии, прикрываясь ширмой режима прекращения огня.

Руководство Армении несет ответственность за нападения на мирных жителей Азербайджана, в результате которых 47 мирных жителей погибли и 222 человека получили ранения. Министру иностранных дел Мнацаканяну следует знать, что эти нападения являются военными преступлениями по международному праву, и те, кто их совершает, несут индивидуальную ответственность.

Армения должна перестать обвинять других в эскалации ситуации в регионе, вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана и начать переговоры по существу для урегулирования конфликта и обеспечения мира в регионе", - отметили в министерстве.