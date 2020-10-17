Армянские солдаты убежали от вооруженных сил Азербайджана - ВИДЕО из оккупированного села

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы бегут из оккупированных территорий Азербайджана.

Как передает Trend, кадры опубликованы в социальных сетях иранцами, которые наблюдали за ситуацией по ту сторону границы.

На кадрах видно, как солдаты ВС Армении убегают из оккупированного села, а затем туда прибывают вооруженные силы Азербайджана.

Жители Ирана овациями поприветствовали наших бравых ребят.