Деятельность ОДКБ не зависит от спонтанных сиюминутных желаний стран-членов - российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Деятельность ОДКБ не зависит от спонтанных сиюминутных желаний и чаяний стран-членов.

Об этом заявила Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

Как отметила эксперт, Армения не обладает в достаточном объеме ни современным вооружением, ни людскими ресурсами, обученными управлять этими вооружениями, чтобы появилась хоть какая-то возможность вести продолжительную оборонительную борьбу на сохранение статуса-кво.

«Это понимает и сама Армения, поскольку с самого начала ставку делала именно на то, что, спровоцировав вооруженный конфликт, в случае его эскалации, спрячется за спину своего более могущественного соседа. Однако, жизнь внесла свои коррективы. Во-первых, Россия не увидела ни малейшего повода вступать в конфликт на стороне Армении, оккупировавшей чужие земли», - подчеркнула она.

Ниязова отметила, что расчет Армении на то, что она сама выступит агрессором и сама же получит помощь, с точки зрения международного права совершенно неприемлем и не мог быть реализован.

«Для всех, даже для самой Армении, уже очевидно, что война ведется на территории Азербайджана. И деятельность ОДКБ не зависит от спонтанных сиюминутных желаний и чаяний стран-членов. Во-вторых, Россия оказалась единственной страной, которой одинаково, как посреднику, доверяют и Азербайджан, и Армения», - сказала она.

По ее словам, в этих условиях исключительно важное значение имеет заявление Владимира Путина о том, что «такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно».

«Таким образом, признавая факт оккупации азербайджанских земель, Россия, призывая к мирному урегулированию, не хочет вновь заморозить конфликт на неопределенный срок, а настроена на его разрешение в рамках международного права и принципа территориальной целостности государств», - сказала Ниязова.

(Автор: Наргиз Садыхова)