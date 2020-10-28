Армения угрожает не только энергобезопасности Азербайджана, но и всего региона - министр энергетики

БАКУ /Trend/ - Армения подвергла обстрелу азербайджанские электростанции и трубопроводы стратегического значения, что угрожает не только безопасности Азербайджана, но и региона.



Как передает Trend, об этом на Бакинском международном форуме энергетической хартии на тему “Переход к возобновляемым источникам энергии в производстве электроэнергии, в секторах транспорта, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции» сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.



По его словам, с 27 сентября 2020 года по сегодняшний день на оккупированных территориях Азербайджана ведутся боевые действия за освобождение земель.



"Армянская сторона продолжает обстреливать мирные города нашей страны. Мы уже сталкивались с армянской агрессией. С начала военных действий Армения несколько раз нанесла удары по стратегическому трубопроводу, который является частью «Южного газового коридора»", - отметил министр.



Он сказал, что этот данный коридор не только часть безопасности Азербайджана, но и всего региона.



«Международное сообщество осуждает агрессию армян, особенно обстрел населенных пунктов и стратегически важных регионов», - отметил министр.

Отметим, что сегодня на Бакинском международном форуме энергетической хартии обсуждалась тема «Перехода к возобновляемым источникам энергии в транспорте, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции».

Мероприятие было организовано совместно министерством энергетики Азербайджана и Международной Энергетической хартией. На мероприятии участвуют министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, Генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Руснак, директор по энергетической политике Генерального директората по энергетике Кристина Лобильо Борреро и другие представители Энергетической хартии.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva