Фейк про бомбёжку роддома в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Сегодня российские и армянские пропагандисты стали масштабно распространять фейк о том, что якобы азербайджанская, а чуть позже - с уточнением, турецкая авиация нанесла удар по роддому в Ханкенди. Удар якобы наносили турецкие истребители F-16 якобы по личному распоряжению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье размещенной на uc.od.ua.

«Что важно, эта информация появилась одновременно с тем, как армянские военные нанесли удар посредством РСЗО «Смерч» по азербайджанскому городу Барда, что повлекло большое количество жертв среди мирного населения. Очевидно, что информация об атаке F-16 на роддом в Ханкенди была вброшена, чтобы перекрыть на информационном плацдарме кровавое преступление армянской армии. Но данный фейк оказался таким же никчемным, как и многие другие потуги российских пропагандистов.

Во-первых, как только появились первые фотографии с места поражения роддома в Ханкенди, а не лишь голословные заявления, у меня возник диссонанс. Когда говорилось в сообщениях российских и армянских площадок про удар по роддому, то в голове тут же возникали палаты, из которых в панике, объятые дымом и угаром бегут роженицы.

Между тем, на фото нам продемонстрировали некие пустые помещения, без элементарной мебели, словно находившиеся на момент разрушения в стадии ремонтных работ. То есть, грубо говоря, помещение было не жилое.

Во-вторых, и это самое интересное, нам показали головку от той самой бомбы, которая якобы была сброшена на роддом. Но вот в том-то и дело, что от бомб, так хорошо сохраняющихся после падения головок не остаётся, а то, что нам показали это головка от ЗУР 9М33, которые применяются в зенитно-ракетных комплексах стоящих на вооружении армянской армии, тот же ТОР-М2КМ.

То есть, фактически, ситуация имела следующее развитие. Армянское ПВО сработало на некое проникновение в воздушное пространство над Ханкенди, возможно, некий беспилотный летательный аппарат и отработало по нему ЗУР. И именно над зданием больницы и произошёл разрыв ЗУР, обломки которой рухнули на больницу причинив ей вышеуказанные повреждения, не схожие с теми, которые могло бы оставить после себя бомбометание.

В свою очередь, почему же не рассказать сотням тысячам читателей слёзную историю про роддом, рожениц и кровожадных турок, бомбящих Ханкенди, по личному распоряжению Эрдогана», - говорится в статье.