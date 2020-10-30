Арабская печать пишет о справедливой борьбе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По инициативе главы азербайджанской диаспоры в Египте, ученого-исследователя Сеймура Насирова в печати Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Королевства Саудовская Аравия постоянно широко освещаются обращения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, в том числе справедливая борьба, которую Азербайджан ведет за восстановление своей территориальной целостности.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой.

В статьях отмечается, что захватническая Армения, не соблюдающая резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, принятые по конфликту, продолжает свою агрессорскую политику. Армения, вот уже 30 лет удерживающая под оккупацией 20% территорий Азербайджана, постоянно совершает военные провокации и террористические акты против гражданского населения Азербайджана.

В арабской печати широко освещаются новости об интенсивном обстреле вооруженными силами Армении с использованием тяжелых артиллерийских установок, в частности запрещенных ракетных систем, городов Гянджа, Мингячевир, Барда и других густонаселенных мирных азербайджанских населенных пунктов, расположенных за пределами фронтовой зоны. Подчеркивается, что преднамеренный обстрел Арменией мирного населения, совершенные ею террористические акты являются преступлением, направленным не только против Азербайджана, но и против всего человечества.

Более подробно об этом по следующим линкам:

https://alharir.info

https://www.asiaelyoum.com

https://garbnews.net/news/s/176154