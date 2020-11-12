Франция намерена участвовать во встрече Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в России

Франция примет участие во встречах Минской группы по Нагорному Карабаху на следующей неделе в Москве, а затем в ООН. Об этом в четверг заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в сенате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прекращение огня в Нагорном Карабахе - это хорошая новость, - отметил он. - Но надо, чтобы оно соблюдалось полностью". По его словам, "теперь на основе достигнутых договоренностей надо продвигаться к урегулированию конфликта". Министр напомнил, что для урегулирования этого кризиса была создана Минская группа, которая продолжает сейчас свою деятельность.

"Ее сопредседателями являются министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Майкл Помпео и я, - отметил французский министр. - На следующей неделе по ее инициативе планируются встречи в Москве, а затем в Нью-Йорке".