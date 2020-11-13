Оглашены предварительные результаты мониторинга историко-культурных объектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" № 1170 от 29 октября 2020 года в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях созданы временные комендатуры, осуществляющие особое управление по каждому району, а при временных комендатурах созданы оперативные штабы в составе представителей госорганов (структур), в том числе министерства культуры Азербайджана. Согласно статье 7.8 Указа, временным комендатурам поручено организовать первичную инвентаризацию и охрану совместно с министерством культуры Азербайджана исторических и культурных объектов (памятников и учреждений).

Как сообщили в пятницу Trend в минкультуры, квалифицированные представители министерства культуры по памятникам и учреждениям культуры, представленные в оперативном штабе при временной комендатуре для выполнения соответствующих обязанностей, приступили к мониторингам на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе проведенных мониторингов были выявлены 56 учреждений культуры, в том числе 25 библиотек, 19 домов культуры и клубов, семь музеев, пять детских музыкальных школ. Почти все они находятся в полностью разрушенном состоянии. Был произведен осмотр 49 историко-культурных памятников, объектов, представляющих важность в историческом, культурном, архитектурном и археологическом контексте, в том числе албанский храм в поселке Гадруд Ходжавендского района (1170 год), Гыз галасы (XII век) в селе Амирханлы, восьмиконечный мавзолей в селе Мамедбейли Зангиланского района, Караван-сарай (XVII век) в селе Гаргабазар Физулинского района.

Было обнаружено, что 28 памятников полностью разрушены армянскими оккупантами и от них остались только руины.

Мониторинги на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев)