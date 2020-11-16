Совет печати Азербайджана обратился к мировым СМИ и журналистским организациям по поводу освещения событий в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана направил обращение к мировым СМИ и журналистским организациям.

Как сообщили в понедельник Trend в Совете, в обращении говорится, что в настоящее время внимание мирового сообщества приковано к нагорно-карабахскому конфликту, различные зарубежные СМИ публикуют множество материалов, отражающих историю и нынешнюю ситуацию вокруг конфликта, однако следует отметить, что многие из этих материалов представлены в одностороннем порядке

"Так, армяне, которые исходя из трехстороннего заявления президентов Азербайджана и России, а также премьер-министра Армении, должны покинуть принадлежащие Азербайджану территории, изображаются "угнетенными". Чтобы убедиться в ошибочности данного подхода, необходимо обратить внимание на резолюции ООН и другие международные документы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Следует учесть, что в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана в начале 1990-х годов около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Это подтверждают тысячи видеозаписей и других фактов. Мы хотели бы, чтобы представляя материалы об армянах, покидающих принадлежащие Азербайджану территории, мировые СМИ обращали внимание на факт незаконного заселения и проживания ими в течение около 30 на территориях, исторически принадлежащих Азербайджану. Считаем, что это важно с точки зрения справедливого подхода к вопросу. Во многих случаях мы, к сожалению, не видим такого подхода".

Второй момент, который отмечен в обращении, связан с представлением в международных СМИ азербайджанских топонимов в арменизированной форме.

"К примеру, в ряде зарубежных СМИ название азербайджанского города Шуша отображается как "Шуши", так его называют армяне; название Кельбаджарского района - как "Карвачар", Лачынского района - как "Бердзор". Также неверно называть древний азербайджанский город Ханкенди "Степанакертом" в честь армянского националиста Степана Шаумяна. Эти преднамеренные ошибки вызывают возмущение азербайджанских СМИ и общественности в целом. В то же время Совет печати Азербайджана выражает благодарность всем зарубежным СМИ, которые готовят объективные материалы о реалиях Нагорного Карабаха. Мы считаем, что их справедливая позиция - это одновременно исключительная миссия, направленная на обеспечение мира и безопасности в регионе, стремление людей жить в мире. Для того, чтобы эта миссия была полностью реализована, была более полезной, необходимо принять во внимание вышеупомянутые моменты", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев)