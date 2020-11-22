Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана - Путин

БАКУ /Trend/ - Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью Азербайджана.

Как передает Trend, Путин в эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин высказался о принадлежности Нагорного Карабаха.

"Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики", - заявил российский лидер.