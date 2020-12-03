Действующий председатель ОБСЕ приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама выразил поддержку прекращению боевых действий в рамках нагорно-карабахского конфликта, передает Trend.

Рама сделал заявление, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Хорошо, что боевые действия прекратились. Теперь пришло время выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Рама.

Отметим, что в ответ на очередную провокацию армянских ВС азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию.

В ходе 44-дневных боев от оккупации были освобождены Джабраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы и город Шуша.

10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В соответствии с положениями заявления до 1 декабря 2020 года Азербайджану были переданы оккупированные Арменией Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.