Вторая Карабахская война - очень яркая страница в народной памяти Азербайджана - Александр Ишеин

БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война - очень яркая страница в народной памяти Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Александр Ишеин.

"Сегодня особый день в азербайджанской истории. Конечно, все мы наполнены радостью о возвращении Карабаха. Карабах - это Азербайджан. Для нас это уже стало особым приветствием, которое говорит о справедливости и мужественности азербайджанского народа, и о том, какой у нас талантливый и гениальный руководитель страны", - сказал он.

Александр Ишеин отметил, что, отмечая победу и празднуя возвращение Карабаха, все также помнят о тех людях, которые стали шехидами, о защитниках Отечества.

Он добавил, что сегодня с благодарностью чтится их память. Для этих молодых людей самым главным было счастье Родины, счастье азербайджанского народа, и они смело и мужественно пошли на фронт, многие пошли добровольцами, и не пожалели своей жизни во имя счастья азербайджанского народа. Их имена навечно останутся в памяти народа, в том числе подрастающего поколения.

"В историю Азербайджана эта война войдет не только как вторая Карабахская война, но и как Отечественная война. Для всего Азербайджана это очень яркая страница в народной памяти», - сказал Александр Ишеин.