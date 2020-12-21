Почти все водохранилища в освобожденном Карабахе находятся в аварийном состоянии - академия наук Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в настоящее время готовит проекты для проведения исследований по водоемам на территории освобожденного от оккупации Карабаха.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал гендиректор Службы, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, в настоящее время в Карабахе имеется 24 водохранилища, и почти все они находятся в аварийном состоянии. Из этих водохранилищ 22 мелиоративного назначения, два - Сарсангское и Суговушанское - для выработки электроэнергии.

"Фактор продолжавшейся на протяжении многих лет армянской оккупации препятствовал исследованию сейсмоданных на территории гидроузлов. Сарсангское водохранилище находится на реке Тертер. Из-за армянской оккупации региона Азербайджан не мог эксплуатировать это водохранилище. Ранее Сарсангское водохранилище обеспечивало оросительной водой около 100 000 гектаров земли в шести районах страны (Тертерский, Агдамский, Бардинский, Геранбойский, Евлахский и Агджабединский)", - сказал Етирмишли.

Глава Службы отметил, что из-за отсутствия в период оккупации соответствующего технического ухода Сарсангское водохранилище представляет серьезную техногенную угрозу: "Рельеф той местности, где оно находится, очень сложный. Сейсмичность местности может привести к образованию участков, подверженных оползням. Необходимо постоянно контролировать геодинамическую активность территории и проводить соответствующие наблюдения. Сарсангское водохранилище использовалось Арменией как инструмент экологического террора против населения Азербайджана".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)