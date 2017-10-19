В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня государственной независимости

19 октября 2017 22:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров в четверг поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем государственной независимости.

"Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. На протяжении многих лет азербайджанский народ своим трудом и упорством, единством и сплоченностью создавал духовный, интеллектуальный и материальный потенциал. Сегодня Азербайджан – это результат созидательного труда, воплощение идей, планов и замыслов. В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах и начинаниях на благо родной республики, а Вашему прекрасному краю - дальнейшего экономического развития, сохранения и преумножения добрых традиций духовности и культуры. Мира, счастья и процветания Азербайджану", - говорится в поздравлении.

Также главу государства поздравил губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю празднования Дня независимости Азербайджана. За прошедшие годы Ваша страна добилась значительных успехов в экономическом развитии, укрепила свой авторитет на мировой арене. Я высоко ценю сложившиеся дружественные отношения между Астраханской областью и Азербайджаном. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем они будут развиваться и укрепляться во имя народов наших стран, станут надежным гарантом конструктивного сотрудничества. В этот знаменательный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, долголетия и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и процветания", - говорится в послании.

Azernews Newspaper
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