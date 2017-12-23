Азербайджан может гордиться своими успехами - Иво Йосипович

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может гордиться своими успехами. Об этом Trend сказал Иво Йосипович, экс-президент Хорватии, член Международного центра Низами Гянджеви.

«В первый раз я посетил Азербайджан почти 20 лет назад. Сегодня Азербайджан выглядит совершенно по-другому. Будучи тогда относительно бедным государством, Азербайджан за короткий период продемонстрировал невероятное экономическое и социальное развитие», - сказал Йосипович.

По словам экс-президента Хорватии, в Азербайджане наблюдается улучшение практически во всех сферах экономической и социальной жизни.

Йосипович также подчеркнул уникальную толерантную атмосферу в азербайджанском обществе.

"В современном мире существует много напряженности и ненависти между представителями разных народов и религий. Ненависть лишает многие государства возможности развиваться. Азербайджан является одной из стран, обеспечивающих мирное сосуществование и равные права для людей всех этнических групп и религий", - сказал Йосипович.

Существующие ценности, по его словам, являются предпосылкой для вечного мира и постоянного социально-экономического развития Азербайджана.

(Автор: Гюльгиз Мурадова. Текст: Али Мустафаев)

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