Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

24 декабря 2017 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений, связывающих Россию и Азербайджан. При Вашем личном содействии укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике и других областях.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравлении.

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Azernews Newspaper
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