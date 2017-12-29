Первый вице-президент Мехрибан Алиева: 2017 год был успешным для всего азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря Фонд Гейдара Алиева накануне праздников – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовал во Дворце «Бута» традиционное веселье для детей.

В праздничном веселье для детей приняли участие Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее внучка, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На место, где проходило веселье, детей привезли на специально выделенных автобусах. Чтобы порадовать малышей, на этом украшенном с особым вкусом пространстве, переданном в их распоряжение, была создана сказочная атмосфера. По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой ежегодно накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника организуется веселье для воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей, нуждающихся в особой заботе. Не стал исключением и этот год.

Праздничное веселье началось с показа видеоролика, повествующего о встречах великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с детьми, их внимании и заботе о молодом поколении.

В этом году, как и в предыдущие годы, участникам торжества была представлена программа, подготовленная в новом оформлении. Эта программа, установленные во дворце декорации создавали по-настоящему праздничное настроение. Радость детей, танцевавших, исполнявших песни, демонстрировавших своей умение, восхищавшихся чудесами в украшенном дворце, не знала границ, так как именно им были адресованы праздник, организованный Фондом Гейдара Алиева, и выступления известных мастеров искусств, героев любимых сказок и мультфильмов – один интереснее другого. Улыбки на лицах детей были самой высокой оценкой деятельности Фонда Гейдара Алиева, который преподнес им этот подарок. Малыши и на сей раз, как всегда, собрались вокруг их самого большого покровителя Мехрибан Алиевой. Первый вице-президент Азербайджана разделила радость детей, тепло побеседовала с ними.

В музыкальной композиции, подготовленной для праздничного торжества, наряду с профессиональными мастерами искусств, с интересной программой выступили детские коллективы. Дети были взволнованы встречей с героями любимых мультфильмов. Сценки, ритмичные песни, танцы еще более разнообразили праздничное мероприятие.

Во дворце, напоминавшем зимнюю сказку, дети накануне праздника оказались в окружении любимых героев, веселились вместе с ними.

Фонд Гейдара Алиева, со дня создания опираясь на добрые, благородные и гуманные ценности, избрал в качестве одного из важнейших направлений деятельности развитие института благотворительности в обществе. Ценные проекты Фонда в этом направлении, основанные на всесторонней поддержке деятельности государства, могут считаться примером для других структур. Основной мотив благотворительной деятельности Фонда составляют любовь к людям и бескорыстные добрые дела. Первый вице-президент Азербайджана в своих выступлениях неоднократно подчеркивала: «Дети – будущее Азербайджана, давайте не будем безучастны к их проблемам». Возглавляемый Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание решению проблем детей, лишенных родительского попечения. В рамках программы Фонда «Развитие детских домов и школ-интернатов» в нашей стране капитально ремонтируются, оснащаются новым оборудованием детские учреждения. Именно на эти благородные ценности опирается 13-летняя многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева, ставшего высшим адресом благородства, милосердия и доброты, успешно реализовавшего за короткий срок ряд стратегических с точки зрения общенародных интересов проектов.

Выступая на праздничном веселье, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

-Уважаемые учителя, уважаемые родители, дорогие дети. Вот уже более десяти лет мы с вами вместе провожаем старый и встречаем Новый год. Очень рада, что мы и в этом году вновь вместе.

Новогодний праздник – один из самых любимых праздников. Обычно люди отмечают его вместе с членами семьи, родными и близкими. Мы тоже отмечаем сегодня новогодний праздник вместе, как одна большая дружная семья.

Надеюсь, что 2017 год был успешным для каждого из вас, всего азербайджанского народа. В нашей стране продолжаются благоустройство и созидательная работа, хорошеют, развиваются наши города, села, регионы. Как вам известно, 2017 год был объявлен в нашей стране «Годом исламской солидарности». Азербайджан является неотъемлемой частью исламского мира. Мы с большим уважением, большим вниманием относимся к нашей религии, истории. В то же время мы открытая для мира страна. Мы хотим налаживать сотрудничество с другими государствами на основе братства и взаимного уважения. Как вам известно, в этом году в нашей столице с большим успехом прошли IV Игры исламской солидарности, наши спортсмены неоднократно радовали нас, был поднят наш флаг, звучал наш гимн. В то же время эти Игры, собравшие представителей всех исламских стран, стали истинным праздником солидарности, превратились в настоящее торжество дружбы и братства.

В 2017 году были реализованы очень важные не только для Азербайджана, но и всего региона крупномасштабные проекты. Как вам известно, была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, было подписано соглашение о втором этапе «Контракта века», который продлится до 2050 года. Продолжается работа в других областях. Мы последовательно решаем стоящие перед нами задачи, устраняем проблемы. В нашей стране продолжаются строительство и ремонт новых школ, детских садов, созданы все условия для того, чтобы дети получали образование на самом высоком уровне. Наш город Баку с каждым днем хорошеет. Хорошеют наши регионы, прокладываются новые дороги, страна благоустраивается.

Надеюсь, что 2017 год запомнится вам приятными моментами, радостными событиями в вашей жизни. Надеюсь, что этот год был успешным для вас. Желаю каждому из вас в 2018 году крепкого здоровья, успехов, счастья. Желаю, чтобы наши дети были грамотными, образованными, воспитанными. Желаю, чтобы они по-доброму, с уважением обращались со своими друзьями, близкими, окружающими людьми. Пусть ваш путь будет открытым, а сердца озаряет свет! Поздравляю всех вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Дорогие ребята, вы также должны знать и то, что для подготовки этого праздничного веселья потрудилось много людей. Вот уже более 10 лет наши известные мастера искусств, музыканты, артисты отмечают вместе с вами в этом замечательном дворце «Бута» Новый год, создают для вас прекрасную, веселую атмосферу. Давайте вместе поприветствуем этих замечательных, заботливых людей и выразим им признательность.

Еще раз сердечно поздравляю каждого из вас, желаю вам здоровья, счастья, а нашей стране – процветания и мира. Да хранит Аллах каждого из вас и нашу страну! Большое спасибо.

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Таким образом, праздничное веселье, как часть многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева, порадовало сотни детей. По окончании веселья каждому участнику были вручены праздничные подарки, подготовленные Фондом Гейдара Алиева. Праздничное веселье, подаренное Фондом малышам, оставило в памяти детей неизгладимый след.

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