Рабочая группа по статусу Каспия соберется для доработки согласованного проекта конвенции - замминистра

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря на уровне замминистров иностранных дел прикаспийских государств состоится в феврале.

Об этом сказал журналистам в субботу заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Рабочая группа соберется с целью завершения технической работы, связанной с текстами согласованного проекта конвенции и других документов, подготовленных на английском языке", - сказал замминистра.

По его словам, дата проведения пятого саммита глав прикаспийских государств, где ожидается принятие Конвенции по статусу Каспия, должна быть выдвинута Казахстаном - организатором встречи, и будет согласована с другими прикаспийскими странами.

"По предварительным данным, проведение саммита было запланировано на первую половину года. Однако это зависит от принимающей стороны - руководства Казахстана", - сказал Халафов.

Как отметил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совещании министров иностранных дел прикаспийских государств, прошедшем 4-5 декабря в Москве, этот основополагающий юридический документ призван заложить прочный фундамент будущей архитектуры взаимоотношений на Каспии и будет способствовать дальнейшему укреплению стабильности и безопасности в Каспийском регионе.

"Противодействие терроризму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и торговле людьми требует консолидации усилий всех прикаспийских государств против вызовов и угроз международной и региональной стабильности и безопасности", - сказал министр.

По его словам, прикаспийские государства должны и далее продолжать совместную и доверительную деятельность для сохранения Каспийского моря в качестве зоны мира, благополучия, стабильности и безопасности и прилагать усилия для дальнейшего расширения торгово-экономических и культурных связей, а также создания необходимых условий для развития бизнеса и туризма, так как Каспийское море является важной составляющей во многих международных и региональных проектах, направленных на благосостояние народов стран Каспийского региона и мировую энергетическую безопасность.

Вопросы, связанные с укреплением международного сотрудничества, дальнейшим улучшением инвестиционного климата по освоению и транспортировке энергетических ресурсов на международные рынки, созданием надежных и безопасных коммуникаций, привлечением высокорентабельных и экологически чистых технологий, остаются важными приоритетами прибрежных государств.

«Азербайджанская сторона уверена, что все вопросы правового статуса Каспийского моря должны решаться в духе уважения суверенных прав прикаспийских государств и взаимовыгодного партнерства, а также путем укрепления доверия между сторонами, в частности в вопросах региональной стабильности, безопасности, экономической и научно-исследовательской деятельности на Каспии», – сказал Мамедъяров.

«Меры доверия должны включать в том числе обеспечение равных условий безопасности для всех прикаспийских государств. Мы также уверены, что укрепление стабильности на Каспийском море должно основываться на учете интересов всех сторон и ненанесении ущерба безопасности друг друга, уважении суверенитета, территориальной целостности, независимости прикаспийских государств и невмешательстве во внутренние дела друг друга», – сказал министр.



Мамедъяров отметил, что скорейшее подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря послужит принятию более действенных мер, направленных на дальнейшее взаимодействие по вопросам сохранения экосистемы Каспия, и в том числе сотрудничество прикаспийских государств в различных сферах.

Прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному Соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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