Увеличен штат сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана

14 марта 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ от пятого сентября 2012 года “Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям”.

Согласно поправкам, штат сотрудников Госагентства увеличивается с 640 до 655 человек.

Увеличение штата Госагентства осуществляется для того, чтобы оно смогло выполнить поставленные главой государства обязательства по обеспечению деятельности портала “Электронного правительства”, формированию, ведению, интеграции и эффективному управлению государственными информационными резервами и системами.

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