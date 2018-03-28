Азербайджан и Иран подписали документы (ФОТО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку после завершения встречи в расширенном составе при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Рухани состоялась церемония подписания документов.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова и заместитель Президента Ирана по вопросам женщин и семьи Масума Ибтикар подписали "Программу сотрудничества между Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и вице-президентством Ирана по вопросам женщин и семьи".

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и министр спорта и молодежи Ирана Масуд Султанифер подписали "План исполнения меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сферах молодежи и спорта между министерством молодежи и спорта Азербайджана и министерством спорта и молодежи Ирана на 2018-2019 годы".

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев и председатель Организации культуры и исламских связей Абузар Ибрагими Туркман подписали "Программу обмена в сфере культуры и искусства между министерством культуры и туризма Азербайджана и министерством культуры и исламской ориентации на 2018-2021 годы".

Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев и заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирджи подписали "Программу деятельности по меморандуму взаимопонимания о сотрудничестве в сфере здравоохранения и медицины между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане подписали "Меморандум взаимопонимания между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместном использовании соответствующих блоков на Каспийском море".

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Шариатмадари подписали "Меморандум взаимопонимания между министерством экономики Азербайджана и министерством промышленности, рудников и торговли Ирана об укреплении сотрудничества в сфере промышленности".

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Масуд Кербасиян подписали "Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством экономики Азербайджана и министерством экономических дел и финансов Ирана".

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Масуд Кербасиян подписали "Соглашение между Азербайджаном и Ираном о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана".

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