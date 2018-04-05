Азербайджан и Вьетнам отметили наличие большого потенциала для увеличения товарооборота (ФОТО)

5 апреля 2018 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках проводимой в Баку министерской конференции Движения неприсоединения встретился с заместителем министра иностранных дел Вьетнама Данг Дин Гуйем, говорится в сообщении МИД.

Данг Дин Гуй выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.

На встрече стороны особо отметили государственные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева 18-19 мая 2014 года во Вьетнам и Президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга 13-15 мая 2015 года в Азербайджан, которые открыли новый этап в развитии двусторонних отношений.

Высоко оценив нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, стороны подчеркнули необходимость взаимного обмена визитами и расширения договорно-правовой базы.

Констатировав наличие большого потенциала для увеличения торгового оборота между странами, стороны отметили необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в экономической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической, научной и образовательной сферах, подчеркнули важность проведения взаимных бизнес-форумов в этом контексте.

Министр Эльмар Мамедъяров довел до внимания, что транспортные коридоры Север-Юг и Юг-Запад создают благоприятные и выгодные возможности для вывода продукции стран региона, включая Вьетнам, в восточноевропейские и североевропейские страны.

Министр Эльмар Мамедъяров также рассказал об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он особо подчеркнул, что Армения до сих пор не выполняет резолюции Совета безопасности ООН в связи с конфликтом, что наличие армянских военных сил на оккупированных территориях Азербайджана является основным препятствием в урегулировании конфликта.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана с Африканским союзом
Политика 20:10
Турция всегда будет рядом с Азербайджаном - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 17:39
Туркменистан и Иордания обсудили перспективы торгово-экономического партнерства
Туркменистан 17:37
Daily Times: В Азербайджане сложилась довольно демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера
Политика 17:18
Азербайджанская Gilan Pivot поставит на внутренний рынок свыше 100 оросительных систем
Бизнес 17:05
МИД Северной Кореи: Министерская конференция Движения неприсоединения в Баку внесет вклад в международный мир и устойчивое развитие
Политика 16:53
Стала известна стоимость совместных азербайджано-иранских автомобилей
Бизнес 15:42
Названы основные рынки сбыта азербайджано-иранских автомобилей
Бизнес 15:29
В Азербайджане начался выпуск первых автомобилей совместного с Ираном производства (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бизнес 14:33
Завтра завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане
Политика 08:20
Азербайджан и Болгария работают над увеличением взаимного турпотока - министр (Эксклюзив)
Туризм 08:06
Глава МИД Индии назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)
Политика 4 апреля 20:12
Стали известны некоторые детали нефтегазового соглашения Азербайджана и Ирана
Энергетика 4 апреля 19:04
Решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу - посол Азербайджана в США
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 18:00
Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 4 апреля 18:00
Азербайджано-турецкие отношения будут развиваться по восходящей линии - турецкий депутат
Политика 4 апреля 17:44
ОАО «Azersu» объявило тендер
Тендеры 4 апреля 17:16
Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций
Энергетика 4 апреля 17:10