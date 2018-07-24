Новруз Мамедов: Братские отношения Азербайджана и Турции важны для стабильности и развития региона (ФОТО)

24 июля 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Братские отношения Азербайджана и Турции имеют важное значение для стабильности, безопасности и развития региона.

Об этом сказал во вторник премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на встрече с находящимся в Баку министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Премьер-министр подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Между Азербайджаном и Турцией существуют очень крепкие и тесные связи, добавил Мамедов.

Говоря о совместных проектах, реализуемых Азербайджаном и Турцией, премьер отметил, что реализации проектов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Трансанатолийского трубопровода является олицетворением нерушимых братских отношений между странами. По его словам, эти проекты внесут вклад в повышение благополучия не только Азербайджана и Турции, но и региона в целом, способствуют усилению международного сотрудничества.

Мамедов подчеркнул, что обе страны успешно сотрудничают во всех международных организациях. Турция, продолжил он, всегда рядом с Азербайджаном и оказывает большую поддержку в вопросе решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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