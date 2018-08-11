Визит президента Таджикистана в Азербайджан придаст серьезный импульс развитию двусторонних отношений - депутат

11 августа 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит президента Таджикистана в Азербайджан запомнился подписанием многочисленных документов, которые придадут серьезный импульс развитию двусторонних отношений стран. Документы охватили широкий спектр сфер, включая образование, культуру, гуманитарную, промышленную и экономическую сферы.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что достигнутые договоренности сулят политические и экономические дивиденды обеим сторонам.

«Азербайджан и Таджикистан всегда поддерживали друг друга в политической сфере, и традиционно взаимно защищали интересы друг друга в международных организациях», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что Таджикистан проявляет интерес к нефтепродуктам и металлургической сфере Азербайджана.

«Новые возможности в перечисленных сферах делают Азербайджан привлекательным для Таджикистана. Более того, транспортный коридор «Шелковый путь», нефтехимическая промышленность Азербайджана могут сулить важные перспективы для развития экономики этой страны. Это также означает обеспечение экономических интересов и Азербайджана», - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, одним из важных моментов визита стала совместная декларация, подписанная главами государств.

«В декларации выражена поддержка Таджикистаном решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, а также на основании резолюций, принятых СБ ООН. Это крайне важно с точки зрения обеспечения международного права и восстановления справедливости", - сказал Бабаоглу.

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10-11 августа находился с официальным визитом в Азербайджане. В ходе визита были подписаны 12 документов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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