Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель Движения неприсоединения будет повышать свою роль на международной арене

25 декабря 2018 23:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, как страна-председатель Движения неприсоединения будет повышать свою роль на международной арене.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я должен сказать, что у нас с абсолютным большинством стран-членов Евразийского союза очень тесные, дружественные отношения, в том числе в торгово-экономической сфере. У нас существуют договора о свободной торговле с этими странами. Конечно, главный наш торгово-экономический партнер – это Российская Федерация. Также у нас существует формат свободной торговли. Поэтому мы, конечно же, будем наращивать потенциал сотрудничества. На данном этапе это сотрудничество носит больше двусторонний характер, иногда трехсторонний, но не шире. Как будут развиваться события в следующем году - покажут время и конкретные результаты. Но, конечное же, как страна-председатель Движения неприсоединения мы будем повышать свою роль на международной арене и, конечно же, будем также стремиться к тому, чтобы страны-партнеры Азербайджана имели с нашей стороны такую же поддержку, которую они оказывают нам", - сказал глава государства.

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