Глава МИД Азербайджана принял президента Межпарламентского союза

30 апреля 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял президента Межпарламентского союза Габриэлу Куэвас Баррон.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, Габриэла Куэвас Баррон сообщила о том, что в ходе своего очередного визита в Азербайджан приняла участие в мероприятиях в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1, отметив, что стала свидетелем организации этого важного международного мероприятия на высоком уровне профессионализма. По мнению Баррон, подобные памятные события прекрасный повод для укрепления имиджа Азербайджана в мире.

Глава МИД Азербайджана с удовлетворением отметил тесные контакты нашей страны с Межпарламентским союзом, а также высоко оценил активное участие латиноамериканских стран в работе этой организации, объединяющей представителей парламентов стран мира. Отметив, что в текущем году Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения, министр пригласил высокую гостью на саммит, запланированный в этой связи в Баку.

Выразив надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, стороны обменялись мнениями по поводу процессов, протекающих сегодня в регионе Латинской Америки, а также по другим вопросам представляющим обоюдный интерес.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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