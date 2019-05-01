Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане увеличение минимальной заработной платы, пенсий и других социальных пособий предусмотрено и впредь (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:49 30 апреля)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других социальных пособий предусмотрено и впредь.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Как я уже отметил, в нынешнем году были увеличены зарплаты, пенсии, и этот процесс будет продолжен. Я уже говорил, что мы постоянно держим в центре внимания этот вопрос. Как я уже сказал, за последние 15 лет зарплаты и пенсии выросли в разы. Однако это не может нас полностью устроить. Поэтому увеличение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других социальных пособий предусмотрено и впредь. В пределах возможностей мы будем делать это. Мы будем последовательно проводить нашу политику в данной сфере", - сказал глава государства.

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