Встреча замминистров МИД Азербайджана и Грузии состоится на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра добавил, что в ходе встречи состоятся консультации: «В рамках этих обсуждений будут определены повестка дня и дата заседания комиссии [азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границ]».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.