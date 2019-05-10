Встреча замминистров МИД Азербайджана и Грузии состоится на следующей неделе

10 мая 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает в пятницу Trend.

Замминистра добавил, что в ходе встречи состоятся консультации: «В рамках этих обсуждений будут определены повестка дня и дата заседания комиссии [азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границ]».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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