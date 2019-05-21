Азербайджан и Колумбия будут развивать всестороннее сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с новоназначенным послом Колумбии в Азербайджане Луисом Антонио Димате Карденасом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимоотношений, и подчеркнули важность студенческо-преподавательского обмена между двумя странами.

По слова колумбийского посла, его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. Он заявил, что не жалея сил будет добиваться в период своей дипломатической службы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Эльмар Мамедъяров пожелал гостю успехов в дипломатической деятельности. Посол вручил министру копии своих верительных грамот.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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