Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики от Азербайджана" от 13 мая 2011 года.
Согласно распоряжению, состав Комиссии, созданной частью 1 распоряжения Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики от Азербайджана" от 13 мая 2011 года, представлен в следующей редакции:
Сопредседатель Комиссии
Руфат Мамедов - заместитель министра экономики Азербайджана
Члены комиссии:
заместитель министра иностранных дел;
заместитель министра по чрезвычайным ситуациям;
заместитель министра финансов;
заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий;
заместитель министра энергетики;
заместитель министра сельского хозяйства;
заместитель министра культуры;
заместитель министра образования;
заместитель министра здравоохранения;
председатель Государственного агентства по туризму;
первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета;
заместитель председателя Центрального банка;
чрезвычайный и полномочный посол в Чехии.
Министерству иностранных дела Азербайджана поручено направить уведомление чешской стороне о внесенных настоящим распоряжением изменениях.
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