Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках программы «Реинтродукция зубров в Азербайджан» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась церемония выпуска зубров, доставленных в Азербайджан в рамках программы «Реинтродукция зубров в Азербайджан», реализуемой совместно с Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и Азербайджанским представительством Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), на специальную территорию, созданную для них в части Шахдагского национального парка, относящейся к Исмаиллинскому разделу.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и другие гости.

16 мая из зоопарков Франции и Бельгии в Азербайджан были доставлены восемь голов диких быков – кавказских зубров, популяция которых в стране в свое время исчезла. Для них создана специальная территория в Исмаиллинском разделе Шахдагского национального парка. После периода адаптации на этой территории животные будут выпущены в Шахдагский национальный парк. В этом году планируется доставка на территорию еще 12 голов этих животных.

В мероприятии участвовали местные жители и школьники, проявившие особый интерес к зубрам. Они ознакомились с работой по восстановлению популяции видов животных, находящихся под угрозой вымирания, продемонстрировали свою поддержку. В то же время для местных молодых любителей природы были организованы лекции об истории зубров в Азербайджане, роли этих животных в природе, их охране.

Хотя зубры в свое время были распространены в Евразии в очень широком ареале, в начале прошлого века их популяция в дикой природе, можно сказать, исчезла. Последний зубр в горах Кавказа был убит в 1927 году. Подавляющее большинство имеющихся в мире зубров размножаются в зоопарках, и усилия, направленные на восстановление вида, продолжаются таким путем. Дикие быки – мощные, сильные животные, с древних времен были признаны людьми как символ силы.

Общественное объединение IDEA, министерство экологии и природных ресурсов и Азербайджанское представительство WWF совместно реализуют успешные проекты по восстановлению популяций кавказских леопардов, джейранов и зубров, являющихся редкими видами в Азербайджане.

Организаторы проекта, учитывая потенциальную роль зубров в дальнейшем обогащении биоразнообразия в Азербайджане и развитии лесных экосистем, призывают население северных регионов страны и общественность республики в целом оказать поддержку работе по возвращению их природе Кавказа и охране, предотвращению незаконной охоты.

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