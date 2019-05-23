Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в четверг в своей резиденции дал ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

В церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, , сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы Рамазана.

Выступивший на церемонии шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и гостям за принятие приглашения на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, являющегося вершиной одиннадцати месяцев, когда был ниспослан священный Коран.

На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.

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