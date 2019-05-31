Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана и Польши существуют очень широкие возможности для сотрудничества в транспортной сфере в рамках коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг"

31 мая 2019 22:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана и Польши существуют очень широкие возможности для сотрудничества в транспортной сфере в рамках коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг".

Об этом в пятницу сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальном приеме в честь Президента Польши Анджея Дуды, который находился в Баку с официальным визитом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-служба главы азербайджанского государства.

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