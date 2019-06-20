Председательство в Генассамблее ПА ОЧЭС перешло от Азербайджана к Болгарии

БАКУ /Trend/ - Председательство в Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) перешло от Азербайджана к Болгарии, сообщает в четверг Trend.

Болгария будет председательствовать в структуре полгода.

Напомним, что в Баку проходит 53-е заседание Генассамблеи ПА ОЧЭС.

ОЧЭС была основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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