Начальник пограничной службы проверил подразделения и воинские части в двух регионах Азербайджана (ФОТО)

25 июля 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил состояние служебной деятельности и боевой подготовки воинских частей и подразделений пограничных войск ГПС на территориях Газахского и Агстафинского районов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС, Гулиев встретился с личным составом, служащим на пограничных заставах и погранично-боевых пунктах, ознакомился с работами по созданию инфраструктуры охраны и обороны государственной границы, отдал поручения по обеспечению охраны государственной границы и безопасности личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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