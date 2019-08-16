Ряду сотрудников ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания (Версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:31)
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана высших воинских званий".
Согласно распоряжению, присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:
«генерал-лейтенант»
генерал-майору Аббасу Султан оглу Халилову
генерал-майору Эхраму Ариф оглу Гаджиеву
«генерал-майор»
полковнику Рамину Сабир оглу Багирову
«контр-адмирал»
капитану 1-го ранга Аббасу Гусейн оглу Гиясову
капитану 1-го ранга Зияду Балакерим оглу Агаеву
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