Ряду сотрудников ГПС Азербайджана присвоены высшие воинские звания (Версия 2)

16 августа 2019 16:54 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:31)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "О присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана высших воинских званий".

Согласно распоряжению, присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:

«генерал-лейтенант»

генерал-майору Аббасу Султан оглу Халилову
генерал-майору Эхраму Ариф оглу Гаджиеву

«генерал-майор»

полковнику Рамину Сабир оглу Багирову

«контр-адмирал»

капитану 1-го ранга Аббасу Гусейн оглу Гиясову
капитану 1-го ранга Зияду Балакерим оглу Агаеву

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