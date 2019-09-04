Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)

4 сентября 2019 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Латвии в Азербайджане Дайниса Гаранчса.

Как передает в среду Trend со ссылкой на МИД, посол передал приветствия латвийского министра иностранных дел Эльмару Мамедъярову. В свою очередь азербайджанский министр, поздравив Гаранчса с назначением на должность посла и передал свои приветствия латвийскому коллеге.

На встрече стороны выразили удовлетворенность развитием отношений между двумя странами в политический, экономической, торговой, культурной и других сферах. Также были обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посол передал копию своих верительных грамот Эльмару Мамедъярову.

Азербайджанский министр пожелал новоназначенному послу Латвии успехов в его дипломатической деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)
  • Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)
  • Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)
  • Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)
  • Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)
  • Назначен новый посол Латвии в Азербайджане (ФОТО)
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