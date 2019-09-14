Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Латвии и Великобритании (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Дайниса Гаранчса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Дайнис Гаранчс обошел строй почетного караула. Дайнис Гаранчс вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив удовлетворение развитием связей в политической сфере, глава государства отметил роль своего визита в Латвию и визитов президентов Латвии в Азербайджан в расширении двусторонних отношений. Коснувшись экономического сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что имеются хорошие возможности для увеличения торгового оборота, развития связей в инвестиционной, туристической и других сферах. Глава государства выразил надежду на то, что Дайнис Гаранчс в период своей деятельности в качестве посла внесет вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Посол Дайнис Гаранчс сказал, что Азербайджан является стратегическим партнером Латвии в регионе. Отметив высокое развитие политических связей между нашими странами, посол подчеркнул значение взаимных визитов различного уровня. Дайнис Гаранчс довел до внимания, что межправительственная комиссия играет важную роль в расширении экономического сотрудничества и увеличении товарооборота. Подчеркнув важность межрегиональных связей в развитии сотрудничества между нашими странами, посол сказал, что установлены побратимские отношения между 14 городами Азербайджана и Латвии. Он также отметил, что Азербайджан и Латвия плодотворно сотрудничают в области культуры, науки, образования.

На встрече были затронуты связи между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнута поддержка, оказываемая Латвией как государством-членом ЕС, развитию сотрудничества нашей страны с этой организацией.

В этот же день глава государства принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Джеймса Лайла Шарпа.

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