В Азербайджане учреждается новая медаль

БАКУ/Тrend/ - В Азербайджане учреждается медаль по случаю 100-летия Бакинского государственного университета.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент).

Таким образом, в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)", в повестку дня внесено изменение в законе "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана"

Изменение в закон утверждено после обсуждений в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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