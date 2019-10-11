Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, которое состоялось в пятницу в столице Туркменистана Ашгабаде.

Глава государства отметил, что одним из вопросов повестки дня сегодняшнего саммита является обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

"На фронтах самой разрушительной, кровопролитной войны, а также в тылу нашими народами были проявлены героизм и мужество, являющиеся примером для последующих поколений. Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечил всю страну топливом. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого Советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море», в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины, с тем, чтобы они не достались врагу, то есть, там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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