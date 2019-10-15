Члены швейцарского Фонда Кюхнера исключены из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Действующий в Швейцарии Фонд Кюхнера обратился в МИД Азербайджана с письменной просьбой исключить руководителя Фонда Лауру Кюхнер и членов организации Тима Бюргина и Гифти Двамена из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В письме Фонда Кюхнера выражается уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законов и порядков страны. В письме говорится, что члены Фонда не были осведомлены о последствиях визита.

После рассмотрения в установленном порядке обращения Фонда Кюхнера было принято решение об исключении его членов из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена людей, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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